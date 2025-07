Em defesa das tartarugas: operação bloqueia veículos e protege ninhos à beira-mar

Proteção reforçada nas areias do Atalaia

Durante o mês de julho, quando as tartarugas-marinhas sobem à faixa de areia para desovar, a Praia do Atalaia, em Salinópolis (PA), se transforma em um verdadeiro santuário natural. Para garantir um ambiente seguro às espécies ameaçadas, o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio) deu início a uma operação de fiscalização intensiva no trecho conhecido como Ponta da Sofia.

A ação, que conta com o apoio de órgãos de segurança pública, segue até o fim do mês e inclui uma série de restrições importantes para a proteção da fauna costeira.

Carros fora da areia: medida salva vidas

A principal mudança é a proibição da circulação de veículos motorizados em aproximadamente 3 quilômetros da faixa de areia, a partir do terceiro atalho de acesso à praia. A medida atende a uma recomendação do Ministério Público do Pará (MPPA) e foi ratificada pelo Tribunal de Justiça do Estado (TJPA), visando garantir que as tartarugas possam realizar sua desova com segurança, sem risco de atropelamento ou destruição de ninhos.

Também estão proibidos:

Carretas de som automotivo;

Uso de garrafas de vidro;

Descarte inadequado de resíduos.

O tráfego de pedestres e banhistas segue permitido, mas toda a área é monitorada por câmeras e patrulhada por agentes públicos. Quem ultrapassar as barreiras com veículos responderá por crime ambiental.

Resultado já é visível: mil filhotes soltos

cada ninho protegido é um passo a mais pela biodiversidade

Em sua terceira temporada consecutiva, a ação coordenada pelo Ideflor-Bio já apresenta resultados positivos. Desde que as medidas começaram a ser aplicadas, cerca de mil filhotes de tartarugas-marinhas foram soltos apenas nesse trecho da praia.

Esses dados comprovam o sucesso da estratégia e o impacto direto da proteção na sobrevivência de espécies ameaçadas, como a tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea), uma das mais frequentes na costa paraense.

Uma praia símbolo da conservação

A Ponta da Sofia está localizada ao lado do Monumento Natural do Atalaia, uma das 29 Unidades de Conservação geridas pelo Ideflor-Bio. O local abriga ecossistemas frágeis como dunas, manguezais e restingas, reforçando a necessidade de cuidados rigorosos — ainda mais durante o período de alta temporada turística, quando cresce o fluxo de pessoas e veículos.

Preservação e responsabilidade

O diretor de Gestão e Monitoramento de Unidades de Conservação do Ideflor-Bio, Ellivelton Carvalho, enfatiza a importância da operação:

“A proteção dessa parte da praia é uma ação estratégica, que une preservação ambiental e responsabilidade social. A presença do poder público nesse período mostra que o Pará está comprometido com o respeito à natureza e ao uso consciente dos espaços naturais.”

Ele lembra que a colaboração da população é essencial. Com apoio de turistas, moradores e ações educativas, é possível manter o Atalaia como um símbolo de beleza natural e exemplo de convivência entre o turismo e a biodiversidade.

O que você pode fazer para ajudar?

Se for visitar a Praia do Atalaia durante julho:

Não entre com veículos nas áreas restritas;

Leve seu lixo embora, inclusive bitucas e plásticos;

Evite acender fogueiras ou usar luzes fortes à noite isso desorienta as tartarugas;

Avistou ninhos ou tartarugas na areia? Mantenha distância e avise um agente ambiental.

Por que isso importa?

As tartarugas-marinhas enfrentam diversas ameaças no litoral brasileiro, como atropelamento, poluição luminosa, lixo e redes de pesca. Medidas como essa ajudam a garantir que novas gerações consigam nascer, chegar ao mar e retornar no futuro para completar o ciclo de vida.

Cuidado com a desova é essencial para manter o equilíbrio marinho

Preservar as tartarugas não é só proteger um animal: é manter vivo o equilíbrio dos oceanos e fortalecer o compromisso com a sustentabilidade e o respeito à vida natural.

Por: Thays Garcia/ A Província do Pará

Imagem: Divulgação Ideflor-Bio