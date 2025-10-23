quinta-feira, outubro 23, 2025
Vice-governadora Hana Ghassan acompanha obra de prolongamento e duplicação da Nova Rua da Marinha

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, visitou na tarde de ontem, quarta-feira, 22, a obra de prolongamento e duplicação da Nova Rua da Marinha, em Belém. Considerado um dos legados da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) para a capital, o projeto vai conectar a Avenida Augusto Montenegro à Avenida Centenário, formando um corredor estratégico de mobilidade urbana.

“A Nova Rua da Marinha está muito bonita e cumprindo o objetivo que é melhorar o trânsito, trazer fluidez para que as pessoas passem menos tempo no carro e mais tempo nas suas casas, nos momentos de lazer. É uma obra grandiosa, pois a mobilidade é muito importante para as nossas vidas. E com certeza é uma obra que transforma o dia a dia de muitas pessoas para melhor. Seguimos com os trabalhos para entregar mais esse importante equipamento público na nossa capital”, destacou a vice-governadora Hana Ghassan.

Com quase 3,4 quilômetros de extensão, a intervenção é realizada pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) e irá beneficiar cerca de 200 mil pessoas dos bairros da Marambaia, Benguí, Val-de-Cans, Mangueirão, Castanheira e Souza, reduzindo congestionamentos, aumentando a segurança viária e diminuindo o tempo de deslocamento em Belém e na Região Metropolitana.

A via terá duas pistas de mão dupla com três faixas cada, ciclofaixa e passeio acessível. O projeto também inclui sinalização horizontal e vertical, paradas de ônibus recuadas com totens informativos e nova iluminação em LED, garantindo mais conforto e segurança à população.

A obra gera mais de 570 empregos diretos e está dividida em dois trechos: o primeiro, com serviços na reta final, vai da Avenida Augusto Montenegro até o Canal São Joaquim. O segundo trecho compreende das margens do Canal São Joaquim até a Avenida Centenário. As frentes de trabalho atuam simultaneamente com asfaltamento, terraplanagem, urbanização, drenagem e construção de uma rotatória.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias

