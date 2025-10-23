Cadastradas 10 mil pessoas para o mercado de trabalho no Feirão do Emprego da PMB

O sonho de ter a carteira de trabalho assinada está prestes a se realizar para a dona de casa Josemere Mota, de 44 anos, que já foi promotora de vendas em lojas e trabalhadora doméstica. O currículo dela foi avaliado no Feirão de Empregos da Prefeitura de Belém, chamou a atenção de uma academia no bairro da Campina e ela foi convocada para a segunda fase da seleção para vaga de serviços gerais, já com a certeza de que será contratada.

Josemere é uma das 10 mil pessoas que participaram do Feirão de Empregos, iniciativa inédita promovida pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego (Semte), em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e a agência da Organização das Nações Unidas (ONU).

“Sou muito proativa, organizada, dedicada, pontual, sei trabalhar em equipe e lidar com o público em geral. Então tenho capacidade de crescer no mercado de trabalho, graças ao Feirão da prefeitura, que é uma ótima oportunidade para as pessoas que precisam de emprego”, declarou Josemere.

O feirão inédito reuniu empresas como restaurantes, academia, faculdades, curso em saúde, empresas de recursos humanos, lanchonete e sorveterias, todas com vagas de contratação imediata. A Semte recebeu os currículos com informações dos milhares de candidatos que foram convocados e compareceram à ação realizada na Fundação Cultural do Pará, na avenida Gentil Bittencourt, no bairro de Nazaré.

Conforme o perfil dos currículos, os candidatos foram direcionados às mesas distribuídas para primeiro emprego, estágio, Jovem Aprendiz, PcDs e realocação profissional.

NOVAS EDIÇÕES

O secretário municipal de trabalho e emprego, Maycon Pantoja, destacou o sucesso do primeiro Feirão de Emprego da Prefeitura de Belém, que superou as expectativas com a presença de mais de 4 mil pessoas apenas pela manhã.

“Os currículos encaminhados para as empresas parceiras, atendem tanto quem busca o primeiro emprego quanto quem deseja se reinserir no mercado. Com a grande procura, novas edições do Feirão deverão ocorrer. A Prefeitura de Belém vem crescendo muito com ações como esta, em parceria com a iniciativa privada, visando o desenvolvimento da cidade. Aqui, candidatos se aproximam do mercado e empresários que precisem de mão de obra são apresentados a futuros profissionais qualificados”, destacou Maykon Pantoja.

RECOLOÇÃO PROFISSIONAL

José Souza, 43 anos, mora em Icoaraci e já foi servente de construção civil. Ele foi o primeiro a chegar ao Feirão do Emprego, à meia-noite. “Sou casado e moro no Tenoné, estou em busca trabalho para sustentar minha família e concluir a construção da nossa casa, que comecei há cinco meses. Estou aberto a qualquer oportunidade que surgir, e tenho esperança de conseguir uma vaga, com fé em Deus”, afirmou José.

Também em busca de uma recolocação após quatro meses desempregado, Ruberson Nogueira, de 46 anos, é formado como Bombeiro Civil e tem experiência como motorista das categorias A e B, além de ter sido repositor de supermercado. “Realizei entrevista com a empresa de recursos humanos e vou aguardar retorno. Tenho esperança de ser chamado porque algumas empresas precisam de bombeiros, e o meu perfil agradou”. afirmou Ruberson, que elogiou o acesso ao Feirão e a organização do evento.

Jovens Aprendizes e estagiários também também puderam cadastrar currículos. Maisa Farias, 25 anos, estudante de Economia na Universidade Federal do Pará elogiou a atenção e boa comunicação das atendentes que analisaram o currículo dela.

“Estou animada e confiante com a possibilidade de participar do processo seletivo da Caixa Econômica, que abrirá vagas na minha área. Quero conquistar essa oportunidade”, frisou Maisa.

Candidatos que não puderam comparecer ao Feirão de Empregos podem encaminhar currículo para o e-mail semtepmb@gmail.com, para avaliação e encaminhamento pela Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego às empresas parceiras que abrem vagas de emprego diariamente.

Fonte e imagens: Agência Belém