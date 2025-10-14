Vice-governadora Hana Ghassan vistoria obras da creche em Santa Cruz do Arari e reforça compromisso com a primeira infância no Marajó

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, visitou nesta terça-feira (14) o município de Santa Cruz do Arari, na Ilha do Marajó, para acompanhar de perto o andamento das obras da nova creche que está sendo construída pelo programa estadual Creches Por Todo o Pará. A iniciativa faz parte do conjunto de ações do Governo do Estado voltadas à valorização da educação infantil e à melhoria da qualidade de vida das famílias marajoaras.

Durante a vistoria, Hana destacou o impacto social que a obra representa para a população de Santa Cruz do Arari, especialmente para as mães que precisam conciliar a rotina de trabalho com o cuidado dos filhos pequenos. “São obras determinantes para a melhoria da vida da população de Santa Cruz do Arari. Estamos trabalhando para garantir que, em dezembro, a creche seja entregue, e que, em janeiro, as crianças já possam estar matriculadas e acolhidas nesse novo espaço de aprendizado e cuidado”, afirmou a vice-governadora.

A nova creche está com cerca de 80% das obras concluídas e contará com uma estrutura moderna e acessível. O projeto prevê salas multiuso, fraldário, lactário, refeitório, pátio coberto, playground e áreas de convivência com jardins, oferecendo conforto e segurança às crianças de 0 a 5 anos. O espaço foi planejado para promover o desenvolvimento integral das crianças, com estímulos pedagógicos e lúdicos adequados à primeira infância.

O prefeito de Santa Cruz do Arari ressaltou a importância da parceria com o Governo do Estado, destacando que este é um investimento inédito na história do município. Segundo ele, a construção da creche representa um marco na ampliação das políticas públicas voltadas à educação infantil e à inclusão social na região.

O programa Creches Por Todo o Pará é uma das maiores iniciativas do governo voltadas à primeira infância. A meta é construir 150 unidades em todo o estado, com um investimento de mais de R$ 400 milhões. O projeto deve beneficiar cerca de 30 mil famílias em situação de vulnerabilidade social, garantindo o acesso das crianças à educação de qualidade desde os primeiros anos de vida.

Além de ampliar a rede de ensino, o programa também movimenta a economia local, gerando empregos diretos e indiretos nas fases de construção e posterior manutenção das creches. Para a população do Marajó, essa obra representa mais do que um equipamento público: simboliza um passo importante no combate às desigualdades regionais e no fortalecimento da educação como ferramenta de transformação social.

Durante a visita, Hana Ghassan também reforçou o compromisso do governo em seguir acompanhando de perto o desenvolvimento das obras no arquipélago e destacou que a educação das crianças marajoaras continuará sendo uma prioridade. “Estamos plantando hoje as sementes do futuro. Cada creche entregue é uma nova oportunidade para nossas crianças crescerem com dignidade, cuidado e esperança”, concluiu.

