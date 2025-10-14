Vídeo: professor viraliza ao responder perguntas dos alunos com ironia e humor



Nesta quarta-feira (15), celebra-se o Dia do Professor, uma data crucial que valoriza a importância desses profissionais na formação e na educação da humanidade. E por falar em educadores, o Prof. Marcel Camargo, conseguiu chamar a atenção das redes sociais ao utilizar o humor como ferramenta de interação com seus alunos.

O docente viralizou ao criar uma caixinha de perguntas em seu perfil, mas fugindo do tom formal. Ele começou a responder os questionamentos com uma dose de ironia e bom humor, características que rapidamente cativaram a audiência.

As respostas, repletas de sagacidade e sem perder a didática, transformaram o professor em um fenômeno digital. O vídeo se espalhou rapidamente pela internet, mostrando que a criatividade e o bom humor são ferramentas poderosas para engajar os estudantes e reforçar a imagem positiva e humana do profissional de educação. A iniciativa serve como um lembrete divertido da dedicação e do carisma que muitos professores levam diariamente para a sala de aula.

