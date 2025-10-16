quinta-feira, outubro 16, 2025
Homem é preso em Tucuruí suspeito de agredir filha de 12 anos

Um homem de 34 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (15) no bairro Paravoá, em Tucuruí, suspeito de agredir a própria filha de 12 anos. O caso teria ocorrido na noite anterior e foi denunciado por vizinhos que ouviram os gritos da vítima.

Segundo a Polícia Militar, a guarnição da 1ª Companhia do 13º Batalhão foi acionada por volta das 11h30 para verificar a denúncia de maus-tratos contra criança e adolescente. Ao chegar ao local, os policiais localizaram o suspeito, que ainda tentou fugir pelos fundos das casas, mas foi capturado e algemado.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o homem agredia a filha com socos e empurrões, enquanto ela tentava guardar uma motocicleta dentro da residência. A vítima sofreu hematomas no rosto e nos braços.

O suspeito foi encaminhado à DEACA (Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente), onde deve responder por lesão corporal e maus-tratos. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Imagem: Reprodução

