SEGURANÇA

Vídeo: Barco é destruído por incêndio em frente à comunidade de Paricatuba, em Portel

Chamas atingiram a embarcação na manhã desta quarta-feira (24); moradores da área ribeirinha registraram o incidente.

Uma embarcação foi destruída por um incêndio na manhã desta quarta-feira (24), nas águas em frente à comunidade ribeirinha de Paricatuba, localizada na orla de Portel, no Pará. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o barco totalmente tomado pelas chamas, com uma densa fumaça escura visível à distância.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre feridos ou as causas que deram início ao fogo. A equipe do DIÁRIO acompanha o caso e está em contato com as autoridades locais e órgãos de resgate para atualizar os detalhes da ocorrência.

Excesso de bebida no final de ano: efeitos no corpo a médio e longo prazo

