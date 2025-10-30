Vídeo: Belém reforça a segurança para a COP30; Governo do Pará entrega mais de R$ 51 milhões em equipamentos

O Governo do Pará realiza nesta quinta-feira (30) uma grande entrega de equipamentos e tecnologia para os órgãos de Segurança Pública do estado. O investimento, que ultrapassa R$ 51 milhões, visa fortalecer a frota e a capacidade operacional das forças de segurança, que terão um papel crucial durante a COP30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas), em novembro de 2025.

O ato, conduzido pelo governador Helder Barbalho na sede da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), contemplará a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica, Corpo de Bombeiros Militar e a própria Segup. Os recursos são provenientes do Fundo Nacional de Segurança Pública, do Fundo Estadual de Segurança Pública (Fesp) e de convênios federais.

Novidades em Frota e Tecnologia

Entre os equipamentos entregues estão viaturas, coletes balísticos, pistolas, granadas e rádios. As novidades de maior destaque incluem:

Centro Integrado de Comando e Controle Móvel: Uma carreta equipada que atuará como um novo centro de comando móvel para a Segurança Pública.

Viaturas Especializadas: Ônibus, viaturas de resgate e lanchas rápidas destinadas ao projeto Pró-Mulher Pará.

Nova Sede da Segup: O evento marca a apresentação das novas instalações da Secretaria, que será o centro de monitoramento das ações de segurança durante a COP30.

Atendimento Multilíngue e Suporte à Mulher

Na ocasião, o governo também anunciou o lançamento de uma inovação na Delegacia Virtual da Polícia Civil (PCPA). A partir de hoje (30), o sistema para registro de ocorrências estará disponível em Inglês, Espanhol e Francês, permitindo atendimento multilíngue a turistas estrangeiros.

Simultaneamente, foi entregue o “Espaço Pró-Mulher Acolhe” na nova sede da Segup, que garantirá atendimento biopsicossocial a mulheres vítimas de violência doméstica cadastradas no programa Pró-Mulher Pará, reforçando o combate à violência de gênero no estado.

Estes novos investimentos somam-se a outras entregas feitas de janeiro a setembro de 2025, que incluíram viaturas blindadas, fuzis, drones e a nova Delegacia de Proteção ao Turista, localizada na Estação das Docas, consolidando o reforço da segurança pública no Pará.

