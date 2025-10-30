quinta-feira, outubro 30, 2025
Vído – Colisão na BR-316 deixa um morto e dois feridos

Uma picape, uma caçamba e um caminhão-guincho se chocaram por volta das 6h desta quinta-feira, 30, na Rodovia BR-316, altura de Castanhal, próximo à Fazenda 3 Marias, no sentido de Santa Maria do Pará. Uma pessoa que seguia na picape morreu imprensada entre as ferragens, mas o motorista foi retirado em estado grave e levado a um hospital daquela cidade da região metropolitana de Belém. Também saiu ferido o condutor de um dos carros de carga.

De acordo com as primeiras informações, da Polícia Rodoviária Federal, o condutor da picape teria passado para a contramão na curva. O choque foi inevitável. A picape ficou completamente destruída. O caminhão-guincho sofreu avarias na parte frontal, assim como a caçamba que, desgovernada, saiu da pista e se projetou num barranco.

A identidade da vítima fatal, assim como dos demais envolvidos não foi ainda fornecida pela PRF que tenta reorganizar o trânsito no local, que ficou bastante congestionado no sentido capital-interior, já que os veículos acidentados ficaram no meio da pista.

Da Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagens: Jorge Nascimento/Ronabar

