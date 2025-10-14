terça-feira, outubro 14, 2025
Vídeo: cachorra de Santa Catarina viraliza com penteado maluco inspirado no filme

O vídeo do pet se tornou um sucesso estrondoso, ultrapassando a marca de 7 milhões de visualizações nas plataformas sociais.

A cachorra Amora, uma cocker spaniel inglês de 5 anos, está fazendo sucesso nas redes sociais após ganhar um penteado temático e hilário da tutora, Bianca Nowasky. Moradoras de Campos Novos, no Oeste catarinense, Bianca precisava enviar Amora para o “dia do pelo maluco” na creche pet e encontrou a inspiração no cinema: o filme “Ratatouille”.

A Brincadeira que Virou Sucesso na Web

Na brincadeira, Bianca reproduziu a famosa cena do filme, transformando o pelo da cachorra no chapéu de chef e colocando o ratinho Remy, personagem principal, no topo da cabeça de Amora. O ratinho de brinquedo aparece segurando os pelos da pet.

O vídeo da dupla se tornou um fenômeno digital. Publicado nas redes sociais, o registro da cocker spaniel alcançou a marca de 7,7 milhões de visualizações até a manhã de domingo (12).

Amora, a Fã de Penteados
Ao g1 SC, Bianca contou que Amora não estranhou a criatividade. A cachorra já está acostumada a fazer penteados, uma rotina adotada para evitar que os longos pelos da raça cubram seus olhos.

“Amora ama demais arrumar o cabelo dela, até porque ela já entendeu que, como ela tem pelos muito longos, eles ficam nos olhos. Então todos os dias amarramos o cabelinho quando ela acorda”, explicou a tutora.

Em outro vídeo, que somou mais de 35 mil visualizações, Bianca mostrou todo o processo de criação do penteado, confirmando o quão à vontade Amora se sente durante as sessões de beleza.

