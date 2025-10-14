Negociação de dívida: Equatorial Pará lança campanha “Descontão Social”

Iniciativa é voltada aos clientes cadastrados na Tarifa Social e concede diversas facilidades para quitar débitos com a empresa.

A Equatorial Pará iniciou a campanha “Descontão Social”, voltada aos clientes cadastrados na Tarifa Social de Energia Elétrica. A ação oferece condições especiais para que consumidores que utilizam até 80 kWh por mês possam negociar débitos e manter o fornecimento de energia regularizado. A ação está disponível até o dia 30 de novembro, em todas as agências de atendimento e postos credenciados da distribuidora no estado.

Para aderir à campanha, o consumidor deve apresentar RG, CPF e as contas que deseja negociar. Entre as facilidades encontradas está o desconto de 100% em juros, multas e correção, além da redução de até 40% no valor total da dívida.

Para as condições oferecidas, o cliente deve realizar uma entrada mínima de 5% do valor total, limitada a R$ 200, com possibilidade de parcelamento do saldo restante em 36 a 120 vezes, de acordo com o valor da dívida.

De acordo com Maycon Gonçalves, gerente tático de Gestão Comercial da Equatorial Pará, o objetivo da iniciativa é ampliar o acesso dos clientes de baixa renda às facilidades de negociação e contribuir para que possam manter suas contas em dia.

“O Descontão Social é uma excelente oportunidade para que os clientes coloquem suas contas em dia com descontos e condições de pagamento acessíveis. É uma forma de ajudar essas famílias a retomarem o equilíbrio financeiro sem perder o acesso a um serviço essencial”, finaliza Maycon.