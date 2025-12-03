Vídeo: Calcinha Preta surpreende fãs no Ver-o-Peso antes de show em Belém

O encontro com os fãs e a compra de produtos locais marcou o pré-show em Belém.

A banda Calcinha Preta agitou a manhã dos fãs paraenses nesta quarta-feira (3) ao realizar um passeio inusitado e cheio de carinho pela capital. Prestes a realizar mais um show em Belém, a banda decolou para uma visita surpresa ao icônico Ver-o-Peso.

Os integrantes aproveitaram o passeio no coração da cidade paraense para interagir com o público e registrar o momento. Eles compraram camisas com a bandeira do Pará, demonstrando a conexão e o carinho pela região, e posaram para fotos com os fãs que estavam no local.

A presença dos artistas no Ver-o-Peso causou grande comoção e euforia entre os presentes, que puderam ter um contato mais próximo e informal com os ídolos do forró. A banda se prepara agora para a grande apresentação que promete lotar o local e fazer o público dançar ao som dos seus maiores sucessos.

O show está marcado para este sábado, 6 de dezembro de 2025, no Estádio Mangueirão.

Curta, comente, compartilhe e siga para mais conteúdo: