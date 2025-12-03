Vídeo: Cantora Ruthetty é encontrada morta; família relata que artista sofria de esquizofrenia

A notícia chocou fãs e a comunidade musical da capital, e as causas da morte estão sendo investigadas.

A música paraense está de luto: a cantora Ruthetty, uma das vozes mais queridas e marcantes do brega no Pará, foi encontrada morta nesta quarta-feira (3), no bairro da Marambaia, em Belém. A causa oficial da morte ainda não foi divulgada e está sob investigação das autoridades.

Nascida em Cametá, Ruthetty chegou a Belém ainda criança e, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, conquistou o cenário musical regional. Foi considerada a “Rainha do Tecnobrega” e ficou eternizada com sucessos como “Ilha do Amor” — seu primeiro grande hit —, “Viver de Ilusão” e “Amor da Minha Vida, Eterno Amor”, que se tornaram trilha sonora de uma geração.

Lutas Pessoais e Recomeço

A trajetória da artista foi marcada por altos e baixos. Em meados de 2018, Ruthetty enfrentou uma fase difícil, com problemas de saúde e o mundo das drogas. Na época, informações divulgadas pela família indicavam que a cantora sofria de esquizofrenia.

Nos últimos anos, a artista buscava o recomeço, voltando a se apresentar em bares da cidade e divulgando seu trabalho nas redes sociais em parceria com outros DJs e colegas.

O falecimento de Ruthetty deixa uma lacuna profunda na cena musical paraense e um sentimento de despedida para todos que acompanharam sua voz forte e seu carisma no palco.

Reprodução redes sociais da artista

Curta, comente, compartilhe e siga para mais conteúdo: