Ação conjunta da PCDF e PMDF localizou o carro usado pelo grupo na madrugada desta quarta (18) e evitou novo crime.

Três homens, de 22, 25 e 27 anos, foram presos em flagrante na madrugada desta quarta-feira (18) enquanto se preparavam para arrombar e furtar uma farmácia no Guará, no Distrito Federal. Segundo as investigações, o trio integra o grupo criminoso que, na madrugada anterior, invadiu uma drogaria na 709 Sul e levou um carregamento de canetas emagrecedoras e outros medicamentos.

A ação no primeiro estabelecimento, ocorrida por volta das 2h39 da terça-feira (17), foi registrada pelo circuito interno de segurança. Nas imagens, os suspeitos usando capuzes entram no local e seguem diretamente para o setor onde os medicamentos de alto custo estavam armazenados. Em pouco mais de um minuto, o grupo recolheu os produtos em sacos e fugiu.

Rastreamento e prisão

Assim que o crime foi comunicado, equipes da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri), da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), iniciaram o trabalho de inteligência para identificar os autores. Ainda na tarde de terça-feira, os investigadores conseguiram rastrear o veículo utilizado na fuga: um Fiat Mobi.

As diligências se estenderam pela madrugada e, por volta das 2h desta quarta-feira (18), o automóvel foi localizado circulando próximo a uma drogaria no Guará. Com o apoio da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), os agentes realizaram a abordagem e impediram um novo arrombamento.

Os três suspeitos, todos moradores de Ceilândia, foram conduzidos à delegacia e devem responder pelos crimes de furto qualificado, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

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