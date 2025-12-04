Vídeo: David Brazil para em fiscalização policial e pergunta ao agente: “é solteiro?”

A cena inusitada, registrada pelo próprio apresentador, viralizou nas redes sociais.

O influenciador digital David Brazil transformou uma parada de rotina em uma blitz policial em um momento hilário que viralizou nas redes sociais. A gravação, feita e compartilhada pelo próprio David em seu Instagram nesta quarta-feira (3), mostra o apresentador flertando descaradamente com um dos agentes.

Ao se deparar com o policial, David não hesitou e disparou:

“A dura dos meus sonhos. Fiz questão de parar. Tudo em dia? Tá casado ou solteiro, senhor?”

O policial, visivelmente divertido, respondeu rindo que estava “enrolado”. Sem perder o ritmo, David complementou a cantada: “Caso queira ficar mais enrolado me chama no direct.”

A interação bem-humorada seguiu com o policial afirmando que, na verdade, David havia parado sozinho, sem que os agentes sequer tivessem solicitado. “Eu parei sozinho? Você está insinuando que eu parei para você me dar uma dura?”, brincou o influenciador.

Encerrando o vídeo, David se despediu do policial com bom humor, elogiando o agente: “Gente, quem não para com uma dura dessa? Quem não para? Tchau e bom trabalho. Aí caralh* que dura foi essa?”.