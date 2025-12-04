sábado, dezembro 6, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Vídeo: David Brazil para em fiscalização policial e pergunta ao agente: “é solteiro?”

A cena inusitada, registrada pelo próprio apresentador, viralizou nas redes sociais.

O influenciador digital David Brazil transformou uma parada de rotina em uma blitz policial em um momento hilário que viralizou nas redes sociais. A gravação, feita e compartilhada pelo próprio David em seu Instagram nesta quarta-feira (3), mostra o apresentador flertando descaradamente com um dos agentes.

Ao se deparar com o policial, David não hesitou e disparou:

“A dura dos meus sonhos. Fiz questão de parar. Tudo em dia? Tá casado ou solteiro, senhor?”

O policial, visivelmente divertido, respondeu rindo que estava “enrolado”. Sem perder o ritmo, David complementou a cantada: “Caso queira ficar mais enrolado me chama no direct.”

A interação bem-humorada seguiu com o policial afirmando que, na verdade, David havia parado sozinho, sem que os agentes sequer tivessem solicitado. “Eu parei sozinho? Você está insinuando que eu parei para você me dar uma dura?”, brincou o influenciador.

Encerrando o vídeo, David se despediu do policial com bom humor, elogiando o agente: “Gente, quem não para com uma dura dessa? Quem não para? Tchau e bom trabalho. Aí caralh* que dura foi essa?”.

Poupança Premiada Banpará -300X100
Artigo anterior
Vídeo: Quem era Ronald José Salvador; homem morre tragicamente atingido por barra de supino em academia
Próximo artigo
Dezembro Laranja: os sinais quase invisíveis que podem indicar câncer de pele e como identificá-los a tempo

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,272FansLike
3,557FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
Poupança Premiada Banpará -320X320
Webbanner_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315