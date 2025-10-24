Vídeo: embarcação afunda na Ilha Grande; vítimas são resgatadas em operação de busca

Quatro ocupantes foram socorridos no posto de saúde da Ilha Grande. Desses, um paciente precisou ser transferido para o Hospital da Japuíba, mas seu estado de saúde é estável.

Uma das quatro pessoas atendidas no posto de saúde da Ilha Grande precisou ser levada ao Hospital da Japuíba, em Angra dos Reis. A vítima, no entanto, foi transferida em condição estável

Uma embarcação com 21 pessoas a bordo naufragou na tarde desta quinta-feira (23) nas proximidades da Lagoa Azul, na Ilha Grande, em Angra dos Reis (RJ). As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.

A Prefeitura de Angra dos Reis confirmou que quatro pessoas precisaram de atendimento médico no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Vila do Abraão.

Socorro e Atendimento

Dentre as vítimas, uma mulher sofreu afogamento e, após receber os primeiros socorros, foi transferida para o Hospital Municipal da Japuíba (HMJ) em estado estável. A filha desta passageira também recebeu atendimento por precaução. As outras três pessoas atendidas foram prontamente liberadas.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento do resgate, com passageiros sendo vistos no mar logo após o naufrágio. A Capitania dos Portos e demais órgãos competentes apuram as circunstâncias que levaram ao naufrágio na região turística.

Reprodução – Redes Sociais