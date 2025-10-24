Professora indígena do Pará recebe menção honrosa no Prêmio Toda Matéria

A professora Ariete Moraes Rocha Ribeiro, da Escola Indígena Estadual Jathiati Parkatêjê, localizada na Terra Indígena Mãe Maria, em Bom Jesus do Tocantins, recebeu menção honrosa no Prêmio Toda Matéria Professor do Ano 2025, promovido pela Fundação Toda Matéria. Ela foi uma das seis vencedoras nacionais da premiação, reconhecida pelo projeto “Robótica Educacional Krintuwakatêjê”, que integra conhecimentos tecnológicos com a cultura indígena.

O projeto de Ariete destaca-se por promover a inclusão digital e o protagonismo juvenil entre os estudantes da escola, utilizando a robótica como ferramenta pedagógica para fortalecer a identidade e os saberes tradicionais da comunidade. A iniciativa também proporcionou à escola a primeira participação de uma instituição indígena do Pará no Campeonato Internacional de Robótica à Distância (CIRDI) e Cultura Tech, alcançando as quartas de final e competindo com escolas públicas e privadas de todo o Brasil.

A premiação reflete o compromisso da professora com a educação intercultural e a valorização das práticas pedagógicas que respeitam e incorporam as especificidades culturais dos povos indígenas. A Seduc-PA (Secretaria de Estado de Educação do Pará) expressou seu orgulho e reconhecimento pelo trabalho de Ariete, destacando a importância de iniciativas que promovem a equidade e a diversidade no ambiente escolar.

A conquista de Ariete Moraes é um exemplo inspirador de como a educação pode ser um instrumento de transformação social, respeitando e celebrando as culturas indígenas, e abrindo caminhos para um futuro mais inclusivo e plural.

Imagem: Divulgação