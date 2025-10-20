segunda-feira, outubro 20, 2025
Vídeo: escândalo em ‘A Fazenda’; tapa em colega causa expulsão de Gaby Spanic!

O Limite da Convivência! Atriz é Expulsa após Agressão em Dinâmica. Relembre os Momentos Mais Chocantes em que os Participantes Ultrapassaram as Linhas do Reality.

A noite de domingo (19) foi palco de uma das cenas mais tensas da atual temporada de “A Fazenda”. A atriz venezuelana Gaby Spanic foi imediatamente expulsa do confinamento após dar um tapa em Tàmires Assis durante uma dinâmica.

Apesar da justificativa da atriz de que o gesto seria um “protesto” contra supostas violências no jogo, a atitude foi classificada como agressão física pela produção do programa, resultando na sua saída imediata.

A expulsão de Spanic engrossa a polêmica lista de participantes que tiveram seu tempo de jogo interrompido por ultrapassarem os limites do confinamento. Ao longo das 17 edições, brigas, acusações sérias e comportamentos inaceitáveis marcaram o reality rural da Record.

Relembre Outras Expulsões Chocantes de ‘A Fazenda’:

  • Rachel Sheherazade – A Fazenda 15 (2023): A jornalista foi expulsa após uma discussão acalorada envolvendo tarefas da fazenda e acusações de agressividade contra outro participante.
  • Tiago Ramos e Shayan Haghbin – A Fazenda 14 (2022): Ambos foram retirados do programa após um confronto físico intenso na madrugada, com troca de empurrões e cotoveladas. Um dos envolvidos chegou a ameaçar o outro com uma garrafa.
  • Nego do Borel – A Fazenda 13 (2021): Foi expulso após ser alvo de suspeita de estupro de vulnerável, em um caso envolvendo sua colega de confinamento que estava embriagada. O caso foi repassado à Polícia Civil de São Paulo.
  • Phellipe Haagensen – A Fazenda 11 (2019): Foi eliminado por beijar à força uma participante, em um ato que a produção considerou inaceitável, apesar da justificativa de carência do peão.
  • Catia Paganote – A Fazenda 10 (2018): Durante uma disputa na piscina, se irritou com um colega e o agrediu com um tapa no rosto, sendo expulsa no dia seguinte.
  • Nadja Pessoa – A Fazenda 10 (2018): Reagiu a provocações de outros participantes com chutes, o que foi considerado agressão e motivou sua retirada.
  • Duda Yankovich – A Fazenda 2 (2011): A lutadora foi expulsa após dar um tapa em Thiago Gagliasso, mostrando que a regra de não agressão é rigorosa, independentemente do desempenho no jogo.

