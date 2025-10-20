Instituto Mondó está com inscrições abertas para voluntários de todo o Brasil

Por meio do Intercâmbio Mondó, estudantes e profissionais poderão viver imersão em comunidades amazônicas durante cinco dias em janeiro de 2026

O Instituto Mondó está com inscrições abertas para a 4ª edição do Intercâmbio Mondó, experiência de voluntariado voltada a estudantes e profissionais de várias áreas que desejam participar das ações e projetos desenvolvidos pela organização em Breves (PA), no Arquipélago do Marajó. O prazo se encerra no dia 26 deste mês.

A imersão no território marajoara ocorrerá entre os dias 25 e 29 de janeiro do próximo ano. Durante a imersão, os voluntários atuarão em atividades nas regiões rural, ribeirinha e urbana do município. Também há a possibilidade de participar remotamente. O objetivo é promover a troca de conhecimentos entre voluntários e as comunidades atendidas pelo Instituto, fortalecendo laços comunitários e gerando impacto real na vida dos marajoaras.

São 25 vagas disponíveis, distribuídas da seguinte forma:

15 vagas presenciais para voluntários de qualquer lugar do Brasil;

5 vagas presenciais exclusivas para moradores de Breves (PA);

5 vagas para atividades remotas, acessíveis de qualquer parte do país.

Voluntariado e Transformação

O Intercâmbio Mondó é voltado a estudantes e profissionais das áreas de educação, saúde, economia, administração de empresas, comunicação, artesanato, entre outras – há atividades diretamente alinhadas às dimensões de atuação do Instituto, mas também de áreas transversais. Entre as ações desenvolvidas pelos voluntários estão oficinas educativas, culturais, de saúde e geração de renda, todas com o objetivo de promover o bem-estar, a adoção de práticas sustentáveis e o fortalecimento comunitário no Marajó.

Realizado duas vezes ao ano, em janeiro e julho, o Intercâmbio Mondó propõe aos voluntários uma imersão no bioma amazônico e a oportunidade de vivenciar, em profundidade, o cotidiano dos marajoaras. “À medida que esses voluntários doam seu conhecimento técnico e empático, eles também recebem saberes, aprendizados e lições de vida”, explica Júlia Jungmann, diretora de relações institucionais do Instituto Mondó.

Um aspecto central dessa experiência, segundo ela, é conhecer os contrastes entre as belezas naturais e a falta de acesso a serviços básicos. “Ir ao Marajó transforma qualquer pessoa. Não há como participar desse programa e voltar para casa sendo a mesma pessoa”, afirma.

Experiência no Marajó

O Intercâmbio Mondó é uma experiência de voluntariado criada para gerar impacto real nas comunidades do Marajó e promover o encontro entre diferentes saberes, culturas e propósitos. Durante a imersão, voluntários de todo o Brasil atuam lado a lado com moradores locais em ações de educação, saúde, meio ambiente e desenvolvimento econômico, unindo prática, aprendizado e sensibilidade social.

Essa experiência integra o Afluir, programa do Instituto Mondó que impulsiona o voluntariado como ferramenta de transformação social na Amazônia. A iniciativa conecta pessoas, instituições de ensino e empresas a vivências que contribuem para o desenvolvimento sustentável e ajudam a colocar em prática os princípios de ESG de forma concreta e transformadora.

Para empresas

Além de oferecer uma experiência de imersão transformadora para estudantes e profissionais de diversas áreas, o Intercâmbio Mondó está ampliando suas fronteiras e desenvolvendo uma nova modalidade voltada a empresas e organizações. A iniciativa surge como uma oportunidade para que instituições vivenciem, de forma estruturada e participativa, o impacto social gerado nas comunidades do Marajó, conhecendo de perto os desafios e as potencialidades do território.

A proposta busca fortalecer o engajamento corporativo com pautas socioambientais e de desenvolvimento sustentável, criando pontes entre o setor privado e as realidades amazônicas. Com isso, o Instituto Mondó pretende estimular a construção de soluções conjuntas e a integração de práticas de responsabilidade social, conectando o propósito das empresas a resultados concretos e transformadores para o território.

Como participar

As inscrições seguem abertas até 26 de outubro de 2025. O edital, o formulário e o Manual do Voluntário Consciente estão disponíveis em institutomondo.org.br/intercambio-mondo-2026. Dúvidas podem ser enviadas pelo WhatsApp (91) 99200-1261.