Vídeo: Gracyanne Barbosa se despede da Dança dos Famosos após sofrer lesão grave

A influenciadora se desligou do programa depois de romper um tendão no joelho.

A musa fitness Gracyanne Barbosa está oficialmente fora da temporada do Dança dos Famosos, quadro tradicional do Domingão com Huck. A influenciadora foi obrigada a se desligar da competição após sofrer uma grave lesão no joelho durante os ensaios para a coreografia de lambada, que foi ao ar no último domingo (28).

O caso, considerado urgente pela equipe médica da TV Globo, levou a artista à sala de cirurgia. O procedimento foi realizado no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, e confirmou o pior: a lesão atingiu o ligamento cruzado anterior (LCA), estrutura vital para a estabilidade do joelho em movimentos de impacto.

Cirurgia e Longa Recuperação

A necessidade de cirurgia foi confirmada após exames detalhados, incluindo uma ressonância magnética. Embora a musa fitness não tenha divulgado o tempo exato de afastamento, lesões no LCA tipicamente exigem meses de fisioterapia intensiva e acompanhamento especializado, inviabilizando seu retorno à disputa.

Apesar da torção ter ocorrido durante um movimento brusco nos ensaios, Gracyanne demonstrou garra ao concluir a performance mesmo sentindo dores. Foi somente após a gravação que a artista foi levada ao hospital, onde recebeu o diagnóstico e o encaminhamento para o procedimento.

O Fim de um Sonho

Sua saída representa uma perda considerável para o Dança dos Famosos. Gracyanne vinha se destacando e conquistando o público por sua força, presença de palco e dedicação.

Antes de ter a notícia confirmada, a musa fitness usou as redes sociais para desabafar, expressando sua apreensão: “É normal que eu esteja com um pouquinho de medo e receio, mas não tenho do que reclamar. A minha vida está sendo muito maravilhosa. Espero que eu consiga continuar no Dança,” escreveu, ainda confiante em seu retorno.

Por enquanto, o foco de Gracyanne será a recuperação, que promete ser um processo longo. A musa tem usado suas redes para agradecer o apoio dos fãs, que, segundo ela, tem sido fundamental neste período de recomeço. A TV Globo ainda não informou se haverá um substituto na competição.

Se inscreva no canal: