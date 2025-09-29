Vídeo: briga entre Popó e Wanderlei vira caos com briga generalizada

O tetracampeão mundial de boxe venceu o embate por desclassificação, mas a confusão irrompeu antes do anúncio oficial: membros das duas equipes invadiram o ringue, iniciando uma briga generalizada, e Wanderlei foi nocauteado no meio do caos.

O aguardado duelo entre Popó Freitas e Wanderlei Silva, atração principal do Spaten Fight Night na madrugada de domingo (28) em São Paulo, teve um desfecho lamentável e caótico. A luta, que terminou antes do previsto, foi seguida por uma briga generalizada que chocou o público e resultou no nocaute de Wanderlei fora da disputa.

A Vitória por Desclassificação

Previsto para oito rounds, o confronto foi encerrado no quarto assalto com a vitória de Popó (tetracampeão mundial de boxe) por desclassificação de Wanderlei. O “Cachorro Louco” foi advertido três vezes pelo árbitro por infrações. No round final, após uma trocação intensa, Wanderlei utilizou o clinche para dar uma cabeçada em Popó, sendo advertido. Por repetir a infração ao seguir com a cabeça baixa, o lutador de 49 anos perdeu o terceiro ponto e o embate foi encerrado.

Briga Generalizada e Nocaute de Wanderlei

O clima de tensão explodiu assim que o árbitro decretou o fim da luta. Membros das equipes de Popó e Wanderlei invadiram o ringue e uma briga generalizada teve início. No meio da confusão, Wanderlei foi atingido por um golpe de direita no queixo e caiu desacordado na lona.

O lendário lutador de MMA demorou cerca de quatro minutos para recobrar a consciência e precisou ser auxiliado para deixar o local. Acompanhado por seu amigo Fabricio Werdum, que também se envolveu na confusão, Wanderlei foi levado em uma maca para a ambulância e encaminhado ao Hospital São Luiz, na Zona Sul de São Paulo.

Seu empresário informou que a medida foi de precaução. Após cerca de quatro horas de exames que não detectaram alterações significativas na cabeça ou na coluna cervical, e após receber sutura, Wanderlei recebeu alta.

Repúdio da Organização

Patrocinadora do evento, a cervejaria Spaten divulgou um comunicado oficial reprovando a violência pós-luta:

“Acreditamos que o espírito esportivo e o respeito às regras devem sempre prevalecer. Reprovamos os eventos que ocorreram após o término da última luta, que não representam esses princípios. Continuaremos trabalhando para apoiar e elevar os valores do esporte e das artes marciais.”

Desenrolar da Luta

Apesar do final caótico, a luta foi marcada pela intensidade. Wanderlei iniciou o confronto levando Popó para as cordas, mas o boxeador conseguiu se desvencilhar e acertar o rosto do oponente. No segundo round, Popó acelerou o ritmo. O terceiro round foi o ponto de virada, com Wanderlei sendo penalizado por cabeçadas e a confusão se estendendo mesmo após o gongo, com os lutadores trocando socos.

