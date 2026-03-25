Vídeo: Gusttavo Lima e Andressa Suita ficam na mão com veículo antigo e vídeo viraliza

Casal mostra bom humor após caminhonete apagar durante trajeto noturno; confira as imagens.

Nem o “Embaixador” escapa dos imprevistos da estrada! Andressa Suita (38) divertiu seus seguidores na última terça-feira (24) ao registrar um momento inusitado ao lado do marido, Gusttavo Lima (36). O casal, que seguia viagem para Bela Vista de Goiás, onde o cantor tinha um show marcado, acabou ficando “na mão” com uma caminhonete clássica.

O Perrengue do Clássico

A bordo de uma Chevrolet C10 antiga, o casal foi surpreendido quando o veículo simplesmente parou de funcionar no meio do trajeto noturno. Entre gargalhadas, Andressa não perdeu a chance de filmar a situação:

“E do nada a caminhonete apaga”, contou a influenciadora nos Stories, enquanto mostrava o marido fora do carro.

No Braço e no Sorriso

Sem guincho por perto, o jeito foi apelar para a força física. Gusttavo Lima precisou descer e empurrar o utilitário pesado para tentar fazê-lo pegar no tranco. Ofegante, mas sem perder o bom humor, o sertanejo brincou com a própria sorte:

“Vou te contar, jogar sal no meu negócio. Não é possível, não é fácil, não. Pegar no tranco mesmo. A trabalheira que tô dando”, desabafou o cantor enquanto fazia o esforço sob o olhar atento (e risonho) da esposa.

Final Feliz

Após o “treino” improvisado na estrada, o motor finalmente deu sinal de vida. Já de volta ao interior do automóvel e aliviado, Gusttavo continuou a brincadeira: “Não é fácil, não. Empurra!”, disse rindo, antes de seguir viagem para o compromisso profissional.

Pelo visto, para manter a coleção de carros antigos em dia, o cantor também precisa estar com o cardio atualizado!