sexta-feira, março 27, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Vídeo: Gusttavo Lima e Andressa Suita ficam na mão com veículo antigo e vídeo viraliza

Casal mostra bom humor após caminhonete apagar durante trajeto noturno; confira as imagens.

Nem o “Embaixador” escapa dos imprevistos da estrada! Andressa Suita (38) divertiu seus seguidores na última terça-feira (24) ao registrar um momento inusitado ao lado do marido, Gusttavo Lima (36). O casal, que seguia viagem para Bela Vista de Goiás, onde o cantor tinha um show marcado, acabou ficando “na mão” com uma caminhonete clássica.

O Perrengue do Clássico

A bordo de uma Chevrolet C10 antiga, o casal foi surpreendido quando o veículo simplesmente parou de funcionar no meio do trajeto noturno. Entre gargalhadas, Andressa não perdeu a chance de filmar a situação:

“E do nada a caminhonete apaga”, contou a influenciadora nos Stories, enquanto mostrava o marido fora do carro.

No Braço e no Sorriso

Sem guincho por perto, o jeito foi apelar para a força física. Gusttavo Lima precisou descer e empurrar o utilitário pesado para tentar fazê-lo pegar no tranco. Ofegante, mas sem perder o bom humor, o sertanejo brincou com a própria sorte:

“Vou te contar, jogar sal no meu negócio. Não é possível, não é fácil, não. Pegar no tranco mesmo. A trabalheira que tô dando”, desabafou o cantor enquanto fazia o esforço sob o olhar atento (e risonho) da esposa.

Final Feliz

Após o “treino” improvisado na estrada, o motor finalmente deu sinal de vida. Já de volta ao interior do automóvel e aliviado, Gusttavo continuou a brincadeira: “Não é fácil, não. Empurra!”, disse rindo, antes de seguir viagem para o compromisso profissional.

Pelo visto, para manter a coleção de carros antigos em dia, o cantor também precisa estar com o cardio atualizado!

Banpará-Cartões-de-Crédito-Banpará-Mastercard-300x100px
Artigo anterior
Vídeo: Influenciador se envolve em acidente após realizar manobras perigosas em rodovia
Próximo artigo
Vídeo: Prefeitura realiza retirada de moradias irregulares na Praça Dom Pedro II, em Belém

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,543FollowersFollow
22,900SubscribersSubscribe
Recuperação de Credito 320-x-320
GovPA_Dia-da-Mulher-2026_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315