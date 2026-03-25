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Vídeo: Influenciador se envolve em acidente após realizar manobras perigosas em rodovia

Um influenciador digital se envolveu em um acidente após realizar manobras perigosas com uma motocicleta em uma rodovia, em meio a outros veículos.

As imagens, que circulam nas redes sociais, mostram o momento em que ele executa manobras arriscadas enquanto trafega pela via.

O episódio termina em colisão com outros veículos, surpreendendo quem acompanhava a gravação.

O caso levanta novamente o debate sobre imprudência no trânsito e os riscos de transformar situações perigosas em conteúdo para redes sociais.

As circunstâncias do acidente não foram detalhadas, e não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos.

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