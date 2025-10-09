quinta-feira, outubro 9, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Vídeo: homem dá soco no rosto de idoso e é preso em flagrante na Zona Norte de SP

Câmeras de Segurança Flagraram o Momento em que o Jovem de 20 Anos Deu Soco no Idoso, Causando Queda e Fratura no Braço.

Um idoso de 62 anos foi brutalmente agredido por um jovem de 20 anos na manhã desta segunda-feira (6), na Rua Doutor César, em Santana, na Zona Norte de São Paulo. Câmeras de segurança registraram o momento da agressão, que chocou a vizinhança.

Ataque Sem Motivo e Fratura
Segundo a Polícia Militar (PM), o ataque ocorreu por volta das 10h. O idoso caminhava pela via quando o suspeito, que estava sem camisa, passou por ele, retornou alguns segundos depois e desferiu um soco na testa da vítima sem motivo aparente.

Nas imagens obtidas pela TV Globo, é possível ver que o idoso cai imediatamente após o golpe, sofrendo fraturas no braço esquerdo com o impacto da queda.

Agressor Preso em Flagrante
A rápida reação de populares foi crucial. Após a agressão, um homem correu para auxiliar a vítima, enquanto outras pessoas cercaram e detiveram o agressor até a chegada da Polícia Militar.

O jovem foi preso em flagrante pela PM e levado ao 13º Distrito Policial (Casa Verde), onde o caso foi registrado.

O idoso foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Santana, onde recebeu atendimento médico e permanece em observação. A polícia ainda investiga a motivação por trás da agressão.

Se inscreva no canal:

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Vídeo: ônibus pega fogo próximo à Doca em Belém; fumaça intensa assusta moradores
Próximo artigo
Líder do Hamas anuncia fim da guerra com Israel em acordo mediado por EUA e países árabes

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,253FansLike
3,601FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315