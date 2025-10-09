Vídeo: homem dá soco no rosto de idoso e é preso em flagrante na Zona Norte de SP

Câmeras de Segurança Flagraram o Momento em que o Jovem de 20 Anos Deu Soco no Idoso, Causando Queda e Fratura no Braço.

Um idoso de 62 anos foi brutalmente agredido por um jovem de 20 anos na manhã desta segunda-feira (6), na Rua Doutor César, em Santana, na Zona Norte de São Paulo. Câmeras de segurança registraram o momento da agressão, que chocou a vizinhança.

Ataque Sem Motivo e Fratura

Segundo a Polícia Militar (PM), o ataque ocorreu por volta das 10h. O idoso caminhava pela via quando o suspeito, que estava sem camisa, passou por ele, retornou alguns segundos depois e desferiu um soco na testa da vítima sem motivo aparente.

Nas imagens obtidas pela TV Globo, é possível ver que o idoso cai imediatamente após o golpe, sofrendo fraturas no braço esquerdo com o impacto da queda.

Agressor Preso em Flagrante

A rápida reação de populares foi crucial. Após a agressão, um homem correu para auxiliar a vítima, enquanto outras pessoas cercaram e detiveram o agressor até a chegada da Polícia Militar.

O jovem foi preso em flagrante pela PM e levado ao 13º Distrito Policial (Casa Verde), onde o caso foi registrado.

O idoso foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Santana, onde recebeu atendimento médico e permanece em observação. A polícia ainda investiga a motivação por trás da agressão.

