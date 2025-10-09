Vídeo: ônibus pega fogo próximo à Doca em Belém; fumaça intensa assusta moradores

Na tarde desta quinta-feira (9), um incêndio atingiu um ônibus urbano na Avenida Visconde de Souza Franco, conhecida como Doca, em Belém. O veículo, da empresa Barata Transportes, operava na linha Ananindeua – Presidente Vargas (Águas Brancas) quando as chamas começaram, próximo ao cruzamento com a Travessa Boaventura da Silva.

O fogo gerou uma densa nuvem de fumaça preta, visível a quilômetros de distância, e interrompeu o tráfego na região. Testemunhas relataram que a fumaça cobriu parte da via, causando preocupação entre motoristas e pedestres.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram controlar as chamas rapidamente. Felizmente, não houve vítimas. O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belém (Setransbel) informou que o ônibus estava com a manutenção preventiva em dia e que a operação da linha segue normalmente, com a substituição do veículo por outro de reserva.

Ainda não há informações oficiais sobre a causa do incêndio, que está sendo investigada pelas autoridades competentes.

Este incidente ocorre em um momento de grande movimentação na cidade, com a proximidade do Círio de Nazaré, que acontece neste domingo (12), aumentando o fluxo de turistas e romeiros pelas ruas de Belém.

Imagens: A Província do Pará

