quinta-feira, outubro 9, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Vídeo: ônibus pega fogo próximo à Doca em Belém; fumaça intensa assusta moradores

Na tarde desta quinta-feira (9), um incêndio atingiu um ônibus urbano na Avenida Visconde de Souza Franco, conhecida como Doca, em Belém. O veículo, da empresa Barata Transportes, operava na linha Ananindeua – Presidente Vargas (Águas Brancas) quando as chamas começaram, próximo ao cruzamento com a Travessa Boaventura da Silva.

O fogo gerou uma densa nuvem de fumaça preta, visível a quilômetros de distância, e interrompeu o tráfego na região. Testemunhas relataram que a fumaça cobriu parte da via, causando preocupação entre motoristas e pedestres.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram controlar as chamas rapidamente. Felizmente, não houve vítimas. O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belém (Setransbel) informou que o ônibus estava com a manutenção preventiva em dia e que a operação da linha segue normalmente, com a substituição do veículo por outro de reserva.

Ainda não há informações oficiais sobre a causa do incêndio, que está sendo investigada pelas autoridades competentes.

Este incidente ocorre em um momento de grande movimentação na cidade, com a proximidade do Círio de Nazaré, que acontece neste domingo (12), aumentando o fluxo de turistas e romeiros pelas ruas de Belém.

Imagens: A Província do Pará

Se inscreva no canal:

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Estado leva campanha “Não se Cale” a restaurantes e espaços turísticos paraenses
Próximo artigo
Vídeo: homem dá soco no rosto de idoso e é preso em flagrante na Zona Norte de SP

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,253FansLike
3,601FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315