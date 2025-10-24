Vídeo: influenciador do Pará reage a processo movido pela advogada de Patixa Teló

A decisão judicial estabelece que o descumprimento da ordem resultará em uma multa diária de R$ 500.

O influenciador digital paraense Fernando Braga se manifestou publicamente após ser processado pela advogada de Patixa Teló, Simone Batista, por uso não autorizado da imagem da celebridade das redes sociais.

A advogada moveu a ação e obteve uma decisão judicial que impõe a Fernando a retirada imediata de todas as publicações que contenham o nome ou a imagem de Patixa Teló, sob pena de multa diária de R$ 500 em caso de descumprimento.

Troca de Acusações nas Redes

Após a decisão, a advogada Simone Batista usou os stories para relatar que foi chamada de “oportunista” e “fanfarrona” pelo influenciador e que ele a teria acusado de “vender a imagem de Patixa”. Em resposta, Simone rebateu: “Ele pensou que estava falando com uma pessoa do nível dele”.

O Pronunciamento de Fernando Braga

Com a grande repercussão do caso, Fernando Braga se pronunciou no TikTok para dar sua versão dos fatos. O influenciador negou ter usado os termos “interesseira” e “fanfarrona”, alegando que estas palavras teriam sido, na verdade, ditas pela própria advogada em uma conversa anterior por direct.

Além de prometer apagar as imagens das redes sociais (“isso não é um problema”), o influenciador levantou questionamentos sobre a situação financeira de Patixa, apesar de seu alto engajamento:

“Eu mostrei para Patixa que ela pode sim, viver de publicidade, ganhar dinheiro, viver bem. Se vocês realmente pensarem, é uma perseguição de uma pessoa que ajudou. Por que a Patixa tem o engajamento que tem e vive praticamente na miséria?”

Fernando Braga reforçou que respeita o trabalho e a trajetória de Patixa e que seus vídeos nunca tiveram a intenção de usar a imagem dela de modo indevido, afirmando estar à disposição para resolver o impasse de forma pacífica, apesar das “versões conflitantes”.

