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Vídeo: Influenciador “Lobão” é Preso no Rio por Divulgar “Jogo do Tigrinho” e Fazer Manobras de Risco

Detenção ocorreu na Operação Zero Grau, que investiga influenciadores por crimes de trânsito e promoção de apostas ilegais.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu na segunda-feira (8) o influenciador digital Wandemberg da Silva Ribeiro, de 32 anos, conhecido como “Lobão”. Ele é acusado de promover plataformas de apostas ilegais, como o “jogo do tigrinho”, e de realizar manobras perigosas em vias públicas movimentadas.

A prisão de Lobão, que acumula mais de 130 mil seguidores, ocorreu durante a Operação Zero Grau, que tem como alvo influenciadores envolvidos em práticas ilícitas e eventos clandestinos, como “pegas” (rachas) e “graus” (manobras arriscadas).

O influenciador já havia viralizado nas redes sociais por circular com uma moto aquática adulterada em locais inusitados, como a ponte Rio–Niterói e a Linha Vermelha.

Acusações e Apreensões da Operação

Lobão e os demais detidos são investigados por crimes de trânsito e também por associação ao “tigrinho”. De acordo com a Polícia Civil, celulares apreendidos com os suspeitos revelam o incentivo a apostas ilegais, sugerindo que os influenciadores integravam uma rede organizada que promovia práticas ilícitas.

Até o momento, a Operação Zero Grau resultou na prisão de seis pessoas e no cumprimento de 17 mandados de busca e apreensão em diversas regiões do estado. Além das prisões, a polícia apreendeu:

  • Oito carros
  • Nove motos
  • Um quadriciclo
  • Uma moto aquática

A ação policial visa desarticular o grupo que utilizava a influência digital para promover atividades ilegais e de risco.

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