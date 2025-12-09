PARÁ

Desconto na conta de luz: mais de 630 mil paraenses têm direito à Tarifa Social, mas ainda não estão cadastrados

Belém, Santarém, Ananindeua, Marabá, Castanhal e Altamira lideram ranking de municípios que possuem a maior quantidade de pessoas aptas ao benefício. Equatorial realiza busca ativa para realizar inscrição.

De acordo com a Equatorial Pará, mais de 630 mil clientes têm direito à Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), mas ainda não estão cadastrados no programa. A Tarifa Social concede até 100% de desconto na conta de energia para famílias cadastradas que consomem até 80 kWh/mês.

As cidades com o maior número de potenciais beneficiários são Belém, com 68 mil clientes aptos ao benefício; Santarém, com 24 mil; Ananindeua, com 18 mil; Marabá, com 12 mil; Castanhal, com 8 mil; e Altamira, com 6 mil.

Segundo Alexandro Freitas, analista de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, a empresa está ampliando as ações para facilitar o acesso ao benefício:

“A Equatorial está reforçando as campanhas através das Caravanas com ações itinerantes, mas é fundamental que o cliente também nos procure para solicitar à Tarifa Social”, explica.

Requisitos para participar da Tarifa Social de Energia:

  • Estar inscrito no CadÚnico, com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa;
  • Ser idoso ou pessoa com deficiência que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC);
  • Famílias com renda de até três salários mínimos, que tenham pessoa com laudo médico de deficiência ou doença que exija uso contínuo de equipamentos elétricos;
  • Estar com o NIS atualizado nos últimos dois anos.

A Equatorial Pará também reforça que a conta de energia não precisa estar no nome do beneficiário do NIS, não sendo necessário trocar a titularidade.
Para quem não está inscrito, é necessário buscar atendimento em um dos seguintes canais:

  • CRAS mais próximo
  • WhatsApp Clara: (91) 3217-8200
  • Site: www.equatorialenergia.com.br
  • Central de Atendimento: 0800 091 0196
  • Agências de atendimento e postos credenciados
