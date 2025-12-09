ENTRETENIMENTO

Vídeo: MC Cabelinho se Machuca Após Assalto no Pelourinho

Cantor usou as redes sociais para contar o susto e disse que criminosos tentaram levar seu cordão.

O funkeiro MC Cabelinho passou por um momento de tensão durante sua visita a Salvador, na Bahia, neste domingo (7). O artista foi vítima de uma tentativa de furto ao deixar o Pelourinho, onde havia ido prestigiar o show lotado da banda Olodum.

O incidente ocorreu quando indivíduos tentaram arrancar à força o colar que ele estava usando. Nas redes sociais, Cabelinho relatou o susto e exibiu as marcas de ferimento que ficaram em seu pescoço.

“Fui inventar de dar um rolê no Pelourinho, estava tendo Olodum. Lotadão. Na hora de ir embora, tentaram até levar meu cordão. Olha para o meu pescoço como que está. Bagulho ficou doido,” relatou o artista, mostrando as lesões.

Apesar da gravidade do episódio e do susto, o funkeiro surpreendeu ao demonstrar leveza e manter a paixão pela capital baiana. Contrariando a experiência tensa, Cabelinho finalizou a postagem com uma declaração de amor à cidade.

“Mas, papo reto? Muito bom. Salvador é muito bom. Te amo, Salvador. Vou comprar uma casa aqui. Sem contar que os shows foram fod*s,” concluiu o artista, indicando que o episódio não o desanimou e ele ainda planeja morar na capital baiana.

