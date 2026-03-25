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ENTRETENIMENTO

Vídeo: Manhã de festa; equipe de A Província do Pará comemora os 150 anos do veículo

Com café da manhã especial, diretoria agradece o empenho dos profissionais que mantêm o Pará, o Brasil e o mundo bem informados.

O jornalismo paraense viveu um momento histórico na manhã desta quarta-feira (25). O portal A Província do Pará, herdeiro de uma das tradições mais longevas da comunicação no estado, completou 150 anos de existência. Atualmente consolidado no formato digital, o veículo segue firme em sua missão de informar o que acontece no Pará, no Brasil e no mundo.

Reconhecimento e Celebração

Para marcar a data especial, o presidente do Grupo, Carlos Santos, e a diretora de A Província do Pará, Aline Santos, reuniram os colaboradores em uma manhã de confraternização. O evento contou com um café da manhã especial, preparado com carinho para homenagear os colaboradores que, diariamente, transformam o portal em um dos grandes destaques da cidade.

Uma Trajetória de Evolução

Durante a celebração, o presidente Carlos Santos fez um discurso emocionante sobre a trajetória secular do veículo. Ele destacou como o jornal se adaptou aos novos tempos sem perder sua essência. Citou sobre o empenho dos profissionais que mantêm o público sempre bem informado. Além de citar a importância de A Província do Pará para a memória e o futuro do estado.

Com o olhar voltado para a inovação, mas respeitando suas raízes de um século e meio, o portal reafirma sua posição de relevância no cenário da comunicação paraense.

Equipe do Grupo Marajoara ao lado do Pres. do Grupo, Carlos Santos e a Diretora de A Província do Pará, Aline Santos.

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