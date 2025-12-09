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Vídeo: Leonardo Recebe Alta e Detalha o Diagnóstico Após Susto em Goiânia

Cantor tranquiliza fãs e explica que internação foi motivada por quadro de diarreia e desidratação.

O cantor Leonardo usou suas redes sociais nesta terça-feira (9/12) para tranquilizar fãs e seguidores: ele recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia, e já está em casa. O sertanejo havia sido internado após um quadro de diarreia e desidratação.

Em um vídeo bem-humorado publicado no Instagram, Leonardo explicou o que motivou a ida ao hospital. “Fala, gente, acabei de chegar em casa, graças a Deus. Tive uma gastroenterite, caganeira, desidratei, deu câimbra nas minhas pernas, tive que correr para o hospital”, revelou ele, com o bom humor de sempre.

Ele confirmou que já está totalmente recuperado, tendo recebido soro durante a internação, e brincou com a situação. “Tô em casa, tá beleza, e logo mais à noite estarei em um leilão beneficente. Obrigado pelo carinho. Não foi dessa vez não“, finalizou, aliviando o público.

A gastroenterite, citada pelo cantor, é uma inflamação que atinge o estômago e o intestino, comumente provocada por vírus ou bactérias transmitidas através de alimentos e/ou água contaminada.

Poliana Rocha Agradece e Brinca com a Situação

A esposa de Leonardo, Poliana Rocha, também se manifestou nas redes sociais. Na segunda-feira (8/12), ela chegou a brincar sobre o quadro do marido. “Será que é ressaca? Só que não”, disse.

Nesta terça-feira, Poliana fez questão de agradecer a equipe médica e o hospital que cuidaram do sertanejo. “Ele foi muito bem tratado nesse hospital. Temos o privilégio de estar em um lugar bom, então tenho muitos agradecimentos a Deus por permitir isso. Quero agradecer à segurança, às faxineiras, às meninas da nutrição, às enfermeiras e aos médicos. Ele está bem e já já estamos indo para casa”, afirmou, pouco antes da alta do cantor.

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