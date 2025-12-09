sábado, dezembro 13, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Vídeo: Réptil Gigante Aciona Alarme de Casa e Vira Caso de Polícia na Flórida

Animal, que invadiu o quintal e disparou o sistema de segurança, foi capturado e levado a uma reserva.

Um enorme crocodilo causou uma série de incidentes na Flórida, Estados Unidos, mobilizando as autoridades locais e gerando surpresa entre os moradores. O réptil de grande porte foi o protagonista de uma madrugada agitada, envolvendo invasão e interrupção do tráfego.

O incidente começou quando o animal acionou o alarme de segurança de uma residência próxima. A presença do crocodilo no quintal ou nas proximidades da casa disparou o sistema de alerta, chamando a atenção dos moradores e das autoridades.

Minutos depois de causar o susto na vizinhança, o mesmo crocodilo se deslocou para uma via local, onde permaneceu bloqueando o fluxo de veículos. A situação exigiu a intervenção imediata das autoridades de vida selvagem da Flórida.

Felizmente, a operação de resgate foi bem-sucedida. O crocodilo foi capturado com segurança e, para garantir a proteção tanto da população quanto do animal, ele foi encaminhado para uma reserva ecológica. O réptil agora viverá em um ambiente mais adequado, longe das áreas residenciais e das estradas.

Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Vídeo: Leonardo Recebe Alta e Detalha o Diagnóstico Após Susto em Goiânia
Próximo artigo
Vídeo: Polícia Civil Prende Homem em Flagrante por Furto de Gado na Assurini; 21 Cabeças de Gado São Recuperadas

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,266FansLike
3,554FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
Recuperação de Credito 320-x-320
Webbanner_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315