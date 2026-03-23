Vídeo: Lore Improta revela desejo de gravidez que é “proibido” para sua saúde

“Tenho alergia”, desabafou a loira ao detalhar a vontade que surgiu na segunda gestação.

A manhã desta segunda-feira (23) foi de “perrengue” e realização para Lore Improta. Após enfrentar um longo período de jejum para realizar exames de rotina de sua segunda gestação — ela espera um menino, fruto do casamento com Léo Santana —, a dançarina surpreendeu os seguidores ao revelar um desejo inusitado por um alimento que é, teoricamente, proibido em sua dieta: ovo.

O “Dilema” do Café da Manhã

Assim que foi liberada pelos médicos, Lore não pensou em frutas ou sucos leves. O desejo era específico: pão de sal com ovo mexido. O maridão, Léo Santana, prontamente atendeu ao pedido e correu para comprar o pão fresquinho, mas o obstáculo era a saúde da influenciadora.

“E agora? Eu tô com desejo de pão de sal com ovo mexido. Léo já comprou o pão… mas eu quero um ovo mexido”, contou ela aos risos, antes de explicar a gravidade da situação.

Cinco Anos de Restrição

Lore revelou que possui uma alergia severa ao alimento e que a última vez que se permitiu comê-lo foi há quase cinco anos, justamente por um desejo durante a gravidez da primogênita, Liz.

“Sabe qual foi a última vez que eu comi um pão de sal com ovo mexido? Foi outro desejo que eu tive na gestação de Liz. Fiquei lascada da última vez que eu comi… Eu tenho alergia, gente”, desabafou, lembrando que o corpo costuma reagir mal à ingestão da proteína.

A Realização do Desejo

Apesar dos riscos de ficar “lascada” novamente, a vontade de grávida falou mais alto. Em um vídeo seguinte, a loira apareceu saboreando a iguaria, mas com moderação estratégica para tentar evitar uma reação forte.

“Esse é o momento. Eu gosto dele meio molenguinho, sem casca. Depois de não sei quantas horas em jejum, lá vou eu matar minha vontade. Botei menos da metade de um ovo. Ai gente, eu juro… saudade. Eu amo ovo”, encerrou ela, visivelmente satisfeita.