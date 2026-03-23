Detran realiza operação em Santarém e 27 pessoas são autuadas por alcoolemia

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) está intensificando o combate à embriaguez no trânsito de Santarém, no Baixo Amazonas. No último fim de semana, os agentes montaram barreira de fiscalização na avenida Fernando Guilhon com a PA-457 (rodovia Everaldo Martins) com foco no combate à prática de dirigir sob o efeito de bebida alcoólica.
A ação é integrada com a Polícia Militar e ocorre em todo o território estadual para aumentar a segurança viária nas rodovias paraenses, onde o órgão atua. Durante operação em Santarém, foram realizados 271 testes de alcoolemia, resultando em 27 autuações com base no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro.
“O combate à alcoolemia é uma das prioridades dos Detrans de todo o Brasil pelo alto índice de risco de sinistro. Esses números representam quase 30 condutores retirados de circulação sob efeito de álcool, o que significa menos riscos de acidentes e mais proteção à vida”, destaca o diretor técnico-operacional do órgão, Bento Gouveia.
Motoristas flagrados dirigindo alcoolizados estão sujeitos à multa gravíssima, suspensão do direito de dirigir, retenção do veículo e, conforme o caso, responsabilização criminal, como prevê a legislação de trânsito.
Além das autuações administrativas ocorridas no fim de semana, os agentes do Detran registraram dois flagrantes de crime de trânsito. Os motoristas foram conduzidos para a delegacia para os procedimentos cabíveis.
Em Santarém, a fiscalização é constante para incentivar o cumprimento das leis de trânsito. A presença dos agentes inibe as imprudências registradas na cidade, que possui uma frota em ascensão de aproximadamente 147 mil veículos, o que requer atenção redobrada na segurança das rodovias.