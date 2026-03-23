Detran realiza operação em Santarém e 27 pessoas são autuadas por alcoolemia

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) está intensificando o combate à embriaguez no trânsito de Santarém, no Baixo Amazonas. No último fim de semana, os agentes montaram barreira de fiscalização na avenida Fernando Guilhon com a PA-457 (rodovia Everaldo Martins) com foco no combate à prática de dirigir sob o efeito de bebida alcoólica.

A ação é integrada com a Polícia Militar e ocorre em todo o território estadual para aumentar a segurança viária nas rodovias paraenses, onde o órgão atua. Durante operação em Santarém, foram realizados 271 testes de alcoolemia, resultando em 27 autuações com base no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro.

Lei Seca é eralizada em todo o território paraense para aumentar a segurança viária

“O combate à alcoolemia é uma das prioridades dos Detrans de todo o Brasil pelo alto índice de risco de sinistro. Esses números representam quase 30 condutores retirados de circulação sob efeito de álcool, o que significa menos riscos de acidentes e mais proteção à vida”, destaca o diretor técnico-operacional do órgão, Bento Gouveia.

Motoristas flagrados dirigindo alcoolizados estão sujeitos à multa gravíssima, suspensão do direito de dirigir, retenção do veículo e, conforme o caso, responsabilização criminal, como prevê a legislação de trânsito.

Fiscalização é constante no município santareno para reduzir as imprudências no trânsito

Além das autuações administrativas ocorridas no fim de semana, os agentes do Detran registraram dois flagrantes de crime de trânsito. Os motoristas foram conduzidos para a delegacia para os procedimentos cabíveis.

Em Santarém, a fiscalização é constante para incentivar o cumprimento das leis de trânsito. A presença dos agentes inibe as imprudências registradas na cidade, que possui uma frota em ascensão de aproximadamente 147 mil veículos, o que requer atenção redobrada na segurança das rodovias.