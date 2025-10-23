Vídeo: Mãe convida amigos de trabalho para ver a estreia do filho Como jornalista

Um momento de orgulho e emoção protagonizado por uma mãe viralizou ao demonstrar seu apoio incondicional. Ela convidou todos os seus amigos de trabalho para se reunirem e assistirem juntos à estreia de seu filho como jornalista na televisão.

A mãe organizou a torcida na sala de seu ambiente profissional para que os colegas pudessem prestigiar o jovem em seu primeiro grande momento na tela.

O gesto carinhoso capturou a atenção nas redes sociais, mostrando a força e a alegria de uma mãe celebrando a conquista do filho em sua nova jornada profissional, garantindo uma plateia cheia de apoio para a grande estreia.

