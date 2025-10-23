quinta-feira, outubro 23, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
Vídeo: “pastor mirim” Miguel Oliveira afirma ter comprado mansão de R$ 34 milhões em Osasco

O adolescente Miguel Oliveira, conhecido nas redes sociais como “pastor mirim”, voltou a gerar polêmica e ocupar o centro das atenções. O jovem, de apenas 15 anos, afirmou ter adquirido uma casa avaliada em impressionantes R$ 34 milhões no município de Osasco, na Grande São Paulo.

A declaração, feita publicamente, reacendeu o debate sobre o estilo de vida e o patrimônio ostentado pelo adolescente, que ganhou fama por suas pregações e atividades na internet. A suposta compra da mansão de valor milionário rapidamente se espalhou nas redes, levantando questionamentos e comentários diversos por parte dos internautas.

