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SINOBRAS brilha e conquista destaque no prestigiado Prêmio Anamaco 2025

A siderúrgica reafirma sua excelência e liderança no mercado da construção civil.

A SINOBRAS, uma das empresas do Grupo Aço Cearense, foi destaque na principal premiação do setor de construção no Brasil, o Prêmio Anamaco 2025, que reconhece as melhores empresas e produtos que se destacam pela inovação, talento e superação no setor de material de construção. Situada no sudeste do estado do Pará, no município de Marabá, a siderúrgica foi reconhecida nas seguintes categorias:

  • 3º lugar no segmento de Malhas ou Telas de Aço para Concreto – categoria Pulverização
  • Menção honrosa – categoria Pulverização
  • 3º lugar no segmento de Vergalhões de Aço – categorias Pulverização e Grandes Clientes
  • Menção honrosa – categorias Pulverização e Grandes Clientes

“Esse reconhecimento é resultado da dedicação dos nossos colaboradores e da confiança dos nossos clientes. Juntos, seguimos fortalecendo o setor e construindo o futuro com aço de qualidade!”, ressaltou Ricardo Dias, diretor Comercial e de Marketing do Grupo Aço Cearense.

Ricardo Dias, diretor Comercial e de Marketing do Grupo Aço Cearense

Sobre o Prêmio Anamaco 2025

A 34ª edição do Prêmio Anamaco será realizada no dia 11 de novembro de 2025 em São Paulo, com a presença confirmada de diretores e executivos de Acomacs de todo Brasil, lojistas e as maiores empresas de material de construção do Brasil. Trata-se do maior evento do setor da América Latina, reconhecendo as melhores marcas do setor, personalidades de destaque, e um ponto de encontro de confraternização e networking entre indústrias e comerciantes.
Sobre a SINOBRAS

A SINOBRAS, empresa do Grupo Aço Cearense, está localizada em Marabá, na região sudeste do estado do Pará. A siderúrgica produz aços longos e passou por uma fase de expansão, o que duplicou sua capacidade produtiva. O projeto compreendeu a instalação da Laminação 2, com capacidade de produção de 850 mil toneladas/ano de aço laminado em bobina e spooler e uma nova subestação e linha de transmissão de 230kV, que tem o objetivo de suprir as novas necessidades de cargas elétricas da produtora de aço e propiciar a utilização de energia da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, da qual é sócia como autoprodutora.

A SINOBRAS Florestal, outra empresa do Grupo Aço Cearense, é fornecedora de redutor bioenergético para a produção de aço da SINOBRAS e possui ativos próprios de plantio de eucalipto, com uma área com mais de 48 mil hectares, com propriedades distribuídas nos municípios de São Bento do Tocantins, Araguatins e Ananás (TO). A empresa está em processo de expansão para garantir autossustentabilidade na produção e atender à demanda da SINOBRAS. Recentemente, concluiu a construção de 20 novos fornos retangulares, elevando sua capacidade produtiva para 18 mil m.d.c/mês. Agora, são 48 fornos em plena operação, em um projeto que envolve alto padrão de segurança e qualidade.

Foto: David Alves / Ag.Pará

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