Vídeo: Membro do PCC abre fogo contra a polícia e acaba morto em troca de tiros

O incidente aconteceu em Água Branca, Piauí, no curso de uma operação da DRACO (Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado). O criminoso foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos no hospital.

Um integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC) foi morto após um intenso confronto com investigadores da Polícia Civil do Piauí (PCPI) na cidade de Água Branca nesta quarta-feira (15/10).

O caso ocorreu durante uma operação deflagrada pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco). Imagens de vídeo registraram o momento da ação, onde é possível ver os policiais arrombando a porta do endereço e sendo imediatamente recebidos a tiros pelo suspeito.

Os investigadores revidaram, iniciando um tiroteio rápido, com o som de pelo menos cinco disparos ecoando no local.

Apesar de ter sido socorrido e levado às pressas a uma unidade de saúde, o criminoso não resistiu aos ferimentos e faleceu. Um segundo vídeo divulgado mostra a chegada dramática do homem ao hospital, com policiais correndo para providenciar a maca e prestar o socorro.

A operação da Draco reforça o trabalho de combate e repressão às facções criminosas no Piauí.

