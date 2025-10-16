quinta-feira, outubro 16, 2025
Anitta e Cacique Raoni são recebidos pelo Rei Charles III em evento ambiental em Londres

A cantora Anitta e o líder indígena Cacique Raoni Metuktire foram recebidos nesta quarta-feira (15), em Londres, pelo Rei Charles III, durante evento dedicado a soluções ecológicas e à preservação da Amazônia.

O encontro ocorreu no Palácio de St. James, como parte das atividades do Prêmio Cultural Liberatum, que homenageou Raoni por sua trajetória em defesa da floresta.  Presentes no evento também estavam líderes indígenas e personalidades do ativismo ambiental.

Nas redes sociais, Anitta compartilhou fotos da cerimônia e escreveu emocionada sobre a importância de amplificar vozes dos povos originários:

“Ontem tive a honra de me encontrar com o Rei Charles e o Cacique Raoni para conversar sobre a importância da Amazônia e do meio ambiente … Agradecemos Vossa Majestade por ouvir essa mensagem tão importante.”

O evento coincide com o momento de grande atenção internacional sobre a Amazônia, dado que a COP30 será sediada no Brasil e traz à tona temas como bioeconomia, mudanças climáticas e protagonismo dos povos indígenas.

Imagem: Reprodução Instagram

