Nova rainha de bateria da escola de Ramos explicou que saída anterior foi necessária por questões familiares e de saúde.

A atriz Paolla Oliveira, de 44 anos, se pronunciou sobre as críticas que vem recebendo desde que foi anunciada como a nova rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense. Em entrevista ao videocast “40 Perguntas”, comandado por Giovanna Ewbank, ela rebateu as acusações de que teria “trocado” a Acadêmicos do Grande Rio agremiação de Duque de Caxias onde ocupou o posto por sete anos e apontou uma diferença de tratamento entre homens e mulheres no Carnaval.

“As pessoas, principalmente os homens, mudam de lugar. O mestre de bateria, o intérprete, até os ritmistas tocam em duas, três baterias. O carnavalesco muda de escola, mas aí, na hora que a gente muda um pouquinho a posição, as palavras que vêm já são de abandono, de ingratidão”, criticou a artista. “Acho muito simplório diminuir uma coisa que aconteceu, deixar ela menor porque já não está mais naquela formação de antes.”

Pausa necessária e novo desafio em Ramos

Paolla relembrou que sua saída da Grande Rio foi motivada por questões pessoais urgentes e que o afastamento era indispensável naquele momento. “Tem uma coisa muito boa de você poder voltar para um lugar sem precisar dizer que sair foi um erro, principalmente porque a saída foi necessária. Eu tinha questões muito delicadas e muito importantes para mim. Saúde, família, o trabalho, então, eu precisava daquele tempo”, explicou.

A atriz também contou ter ficado surpresa com o convite para suceder Iza à frente da bateria da escola de Ramos, mas encarou a oportunidade como um recomeço. “Me surpreendeu essas outras pessoas terem visto o tamanho da alegria e reconhecido que é legítimo o meu amor pelo Carnaval. Eu falei: ‘Cara, será que eu posso contar outra história? Será que eu posso ter coragem para ousar e recomeçar em algum lugar diferente?’. Ousei querer viver isso”, declarou, reforçando que o carinho pela antiga escola permanece intacto: “A minha história com a Grande Rio, tudo que a gente construiu, não precisa ficar menor para Ramos entrar na minha vida.”

Vida amorosa

Durante o bate-papo, Paolla também afastou os rumores de um suposto affair com o surfista João Chianca e garantiu que continua solteira desde o fim de seu relacionamento com o cantor Diogo Nogueira, anunciado em dezembro de 2025.

Para a atriz, a solteirice não deve ser encarada como um problema à espera de solução. “Relacionamento tem que ser bom, tem que ser uma parceria, senão você fica solteira. E estar solteiro também precisa ser bom. Não pode ser uma punição, do tipo ‘uma hora vai passar, você vai conseguir alguém’. Não! Se você não conseguir, está tudo bem”, concluiu.

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