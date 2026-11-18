Após várias tentativas frustradas de chamar a atenção do amigo vidrado na TV, homem apostou nos primeiros acordes do clube e funcionou na hora.

O que é capaz de tirar um torcedor fanático do foco durante uma partida decisiva? Um vídeo bem-humorado que circula nas redes sociais mostrou que, no caso de um corintiano, a resposta está na música.

Nas imagens, um homem tenta de diversas formas chamar a atenção de um amigo que assistia a um jogo completamente vidrado na televisão. Apesar das investidas para distraí-lo, nenhuma tentativa parecia surtir efeito diante da concentração no lance.

A virada aconteceu quando ele decidiu ir até um piano e tocar o hino oficial do Corinthians. Bastaram as primeiras notas para o torcedor abandonar o olhar fixo na tela e virar imediatamente a cabeça em direção ao instrumento. A reação instantânea arrancou risadas e divertiu os internautas, provando que nem mesmo o jogo mais importante resiste ao chamado da Fiel.