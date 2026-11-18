Artista interpreta médica que comanda programa de relacionamentos no jogo e entra na seleção musical com versão internacional de “Vai Dar Caô”.

A cantora Anitta faz parte do elenco oficial de vozes de “GTA 6”, novo título da Rockstar Games que chega ao Brasil a partir da 0h desta quinta-feira (19) para PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Na produção, a artista brasileira interpreta a Dra. Nita, uma médica que comanda um podcast fictício sobre sexo, relacionamentos e intimidade chamado “Ask Dr. Nita” (“Dra. Nita Responde”).

Dentro do universo do jogo, o programa funciona como uma atração de rádio e áudio em que a personagem de Anitta recebe convidados, responde a dúvidas dos ouvintes e oferece conselhos amorosos. Entre as participações especiais que contracenam com a cantora está a atriz Barbie Ferreira, conhecida pelo papel na série “Euphoria”.

Além da atuação como dubladora, Anitta também marca presença na trilha sonora oficial do game com “Touch & Go”, versão em inglês de sua faixa “Vai Dar Caô”.

Estreia dos podcasts na franquia

Em entrevista ao jornal Estadão, o vice-presidente de música da Rockstar Games, Ivan Pavlovich, celebrou a parceria com a brasileira e destacou a chegada do formato de podcasts à tradicional experiência sonora da série.

“Estamos muito felizes em introduzir podcasts em ‘GTA VI’ e tivemos a sorte de contar com Anitta para interpretar Dra. Nita no programa chamado ‘Ask Dr. Nita’. Também usamos uma de suas músicas como tema”, afirmou o executivo.