Atriz contou que o border collie Platão sumiu na região de Secretário, no Rio, e teme que o animal tenha sido picado por uma cobra.

A atriz Fernanda Torres usou suas redes sociais para mobilizar seguidores e moradores na busca por Platão, o cachorro da família que desapareceu na região de Secretário, distrito rural de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro. O animal, da raça border collie, vive no sítio da família e, segundo a artista, já é bastante conhecido pela vizinhança local.

Em um vídeo publicado no Instagram nesta terça-feira (17), a filha de Fernanda Montenegro demonstrou apreensão com o sumiço e levantou a possibilidade de o cão ter se machucado em meio à vegetação da área rural.

“Passando aqui para pedir uma ajuda, porque o nosso cachorro do sítio da gente, que é um membro da família, o Platão, sumiu ali na região de Secretário, e aí eu não sei se ele foi mordido por uma cobra no meio do mato”, relatou Fernanda, acrescentando um elogio ao companheiro: “Todo mundo conhece ele, é um border collie maravilhoso, um cara incrível.”

Como ajudar

Na publicação, a atriz pediu que qualquer pessoa da região que tenha visto Platão ou possua informações sobre seu paradeiro entre em contato o quanto antes. Os avisos podem ser enviados diretamente pelos comentários da postagem no Instagram oficial da artista ou pelo e-mail assessoria@trigonos.com.br.