Vídeo: Paolla Oliveira surge treinando boxe e fãs relembram Jeiza; “O cinturão é seu”

Atriz iniciou a semana com foco total na luta e movimentou as redes sociais com vídeo ao som de Shakira.

A atriz Paolla Oliveira provou que o espírito de luta continua firme em sua rotina. Nesta segunda-feira (27), a artista movimentou as redes sociais ao compartilhar um vídeo intenso de seu treino de boxe, mostrando que começou a semana com foco total na saúde e no condicionamento físico.

Ao som do hit “Girl Like Me”, parceria entre Black Eyed Peas e Shakira, Paolla exibiu sua técnica nos ringues ao lado de seu personal trainer. A escolha da trilha sonora não poderia ser mais apropriada para a energia demonstrada pela atriz.

“E assim começou a semana, com o corpo em movimento”, escreveu Paolla na legenda da publicação, reforçando seu compromisso constante com o cuidado do corpo e da mente.

Assim que as imagens foram publicadas, foi impossível para os fãs não fazerem uma viagem no tempo. O vigor de Paolla no boxe trouxe de volta as lembranças de sua icônica personagem Jeiza, da novela A Força do Querer (2017).

Na trama de Glória Perez, Jeiza era uma policial militar que conciliava o fardamento com o sonho de ser campeã mundial de MMA. A conexão foi imediata nos comentários: