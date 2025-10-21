terça-feira, outubro 21, 2025
Vídeo: pai de aluna dá nove socos em professor por causa de celular em sala de aula no DF

Com ferimentos no olho, cabeça e costas, o docente da CED 4 (Guará) viu o agressor ser indiciado por lesão corporal, injúria e desacato.

Um professor de 53 anos foi brutalmente agredido com nove socos por um pai de aluna dentro do Centro Educacional 4 do Guará (DF), na manhã de segunda-feira (20). O ataque ocorreu após o docente pedir que a estudante parasse de usar o celular e copiasse o conteúdo da aula.

A agressão, que foi registrada por câmeras de segurança, mostra o pai, identificado como Thiago Lênin Sousa, entrando na sala de coordenação e desferindo uma sequência de socos na cabeça do educador. O professor tentou se proteger antes que o agressor fosse contido por outros funcionários.

Filha Tenta Conter o Próprio Pai

O momento dramático foi presenciado por três outros estudantes e, de forma chocante, pela própria filha do agressor, que tentou separá-los e chegou a aplicar um “mata-leão” no pai para cessar a violência.

O professor, que relatou ter apenas chamado a atenção da aluna por se recusar a copiar a matéria, ficou com olho roxo e hematomas nas costas em decorrência do ataque.

Consequências Legais e Posicionamento do Agressor

Thiago Lênin Sousa foi levado à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e responderá em liberdade pelos crimes de lesão corporal, injúria e desacato.

Em depoimento, o pai alegou que a filha o havia ligado dizendo que teria sido xingada pelo professor. Embora tenha admitido ter “partido para cima” do educador, ele negou ter feito ameaças. Procurado, o agressor optou por não se pronunciar à TV Globo.

Em nota, a Secretaria de Educação do DF repudiou a violência e informou que a Corregedoria fará a apuração dos fatos. Além disso, o Batalhão Escolar foi acionado para reforçar a segurança na entrada e saída dos alunos nos próximos dias.

Foto: TV Globo/Reprodução

