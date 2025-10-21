Segunda etapa do circuito COP30 surf Pará 2025 supera expectativas

Nos dias 17, 18 e 19 de outubro, a Praia do Maraú, em Mosqueiro, foi palco de muita emoção e adrenalina com a segunda etapa do Circuito COP30 Surf Pará 2025, realizada na Barraca da Rosinha na praia do Marahú.

O evento foi um verdadeiro sucesso, reunindo atletas do Pará e de diversos estados do Brasil, que deram um show nas ondas e encantaram o público presente.

A organização ficou por conta da ASP – Associação Surf Pará, sob a presidência de Silvinho Santos, que celebrou mais uma etapa concluída com excelência:

“O evento foi sucesso novamente, assim como a primeira etapa. Estamos felizes em ver o surf paraense crescendo e se consolidando cada vez mais.”

A próxima etapa já tem data marcada: será em novembro, durante o encerramento da COP30, na Praia do Atalaia, em Salinópolis, e promete ser mais um grande espetáculo do surf paraense e brasileiro!

Resultado Oficial – Segunda Etapa do Circuito COP30 Surf Pará 2025 🌊

🏆 Categoria Profissional:

🥇 1º lugar – Nayson Costa

🥈 2º lugar – Gustavo Roberto

🥉 3º lugar – Jeová Rodrigues

🏅 4º lugar – Francisco Willian

⸻

🏆 Categoria Máster:

🥇 1º lugar – Márcio Correia

🥈 2º lugar – Rogério Dantas

🥉 3º lugar – Jeová Rodrigues

🏅 4º lugar – Luciano Barão

⸻

Realização: ASP – Associação Surf Pará e ASEMEP

Patrocínio: Quiksilver, Marola Beach, Mix FM 100.9, Belém TV, Record Belém, ALEPA, Governo do Estado, Malibu Surf Sportes, Avil Street Beach, POROC POROC , One Print Amazônia, Bodyboard Pranchas Genesis