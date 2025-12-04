Vídeo: Passageira defeca em ônibus lotado e arremessa fezes em passageiros durante tumulto

A situação inusitada gerou confusão e pânico entre os ocupantes do veículo na tarde da última terça-feira (2).

Uma cena de extremo tumulto e indignação foi registrada dentro de um ônibus lotado na tarde de terça-feira (2). Segundo relatos, uma passageira, após entrar no veículo, acabou defecando dentro do ônibus, causando repulsa e confusão imediata entre os demais ocupantes.

A situação degradante gerou uma acalorada discussão entre os passageiros. Em meio à confusão, o incidente escalou para a violência quando um rapaz, revoltado com a situação, agrediu a mulher com um chute.

Em resposta à agressão, a passageira reagiu de forma chocante: ela passou a arremessar as fezes nas pessoas ao seu redor, aumentando drasticamente o tumulto e o pânico dentro do veículo.

O ocorrido resultou em um ambiente de caos e repulsa, forçando o motorista a parar o veículo e acionar as autoridades, enquanto o restante dos passageiros tentava se afastar da briga e da sujeira.