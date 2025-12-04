Vídeo: Torcedores do Santos podem ser indiciados por tentativa de homicídio após confusão em SC

A confusão generalizada se deu na BR-101, em Itapema. Registros indicam o envolvimento de vários veículos, incluindo ônibus das torcidas do Santos e do Internacional.

Um grave confronto entre torcidas organizadas do Santos e do Internacional (Colorado) paralisou um trecho da BR-101, em Itapema (SC), na manhã desta quinta-feira (4). O incidente ocorreu por volta das 10h30 no Km 148 da rodovia, uma das mais movimentadas do Litoral Norte de Santa Catarina.

Vídeos que circularam nas redes sociais flagraram o momento em que torcedores do Santos correram em direção a um ônibus que transportava torcedores do Internacional. Registros mostram que a briga generalizada envolveu pelo menos seis ônibus de santistas e um de colorados.

Ações de Vandalismo e Agressão

As imagens revelam a violência do confronto, com homens armados com pedaços de madeira correndo pela rodovia e atacando veículos. Em um dos vídeos, é possível ver torcedores do Santos se aproximando do ônibus rival, atacando-o e retirando pertences do bagageiro, enquanto alguns agressores estavam com os rostos cobertos.

A confusão fechou o trecho da BR-101. Perto do meio-dia, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) conseguiu controlar a situação e liberar o trânsito. Até o momento, as forças de segurança informaram que a ocorrência está em andamento e não há informações sobre feridos ou detidos.

Contexto Esportivo

O confronto ocorre um dia após os jogos dos dois times pelo Campeonato Brasileiro. A torcida do Santos voltava de Caxias do Sul (RS), onde o Peixe venceu o Juventude, e os torcedores do Internacional retornavam de São Paulo, onde o Colorado perdeu para o São Paulo.

Ambas as equipes lutam contra o rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro. Faltando apenas uma rodada, o Santos ocupa a 14ª colocação, com 44 pontos, e o Internacional está na zona de rebaixamento, em 18º, com 41 pontos.

Foto: Mateus Castro/NSC