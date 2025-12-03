quarta-feira, dezembro 3, 2025
Vídeo: Polícia Civil prende casal por maus-tratos a idoso em Benevides, na Grande Belém

A vítima, pai e sogro dos indiciados, morreu em consequência da desnutrição e dos maus-tratos praticados pelo casal denunciado.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa (DPPID), com apoio da Delegacia de Proteção à Pessoa com Deficiência (DPPcD), deflagrou, na terça-feira (2), a  operação “Vox”. A ação cumpriu dois mandados de prisão preventiva expedidos em desfavor de um casal indiciado pela prática de maus-tratos com resultado morte, cometidos contra um idoso de 74 anos, que era pai e sogro dos investigados.

“Nós recebemos uma denúncia informando que a vítima sofreu um atropelamento e, desde então, passou a residir com seu filho e sua nora, encontrando-se em situação de extrema fragilidade. A partir desta denúncia, nós iniciamos as investigações e conseguimos apurar que o casal submetia o idoso a condições desumanas, negando-lhe alimentação, assistência médica e cuidados íntimos, o que causou seu óbito no dia 15 de agosto deste ano”, informou a delegada Caroline Batista, titular da DPPID.

As testemunhas foram ouvidas e informaram que a mulher jogava restos de comida no prato da vítima, enquanto o homem, impedia visitas de demais familiares, mantendo o idoso completamente isolado. “Uma das testemunhas relatou que teve acesso ao idoso e que presenciou a vítima extremamente debilitada e faminta. Então, ela então deu alimento a ele, que o consumiu rapidamente, revelando um grau extremo de privação alimentar ao qual estava submetido”, finalizou a delegada. 

Diante dos fatos, foi representada pela prisão preventiva dos investigados, pedido deferido pela Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém e cumprido na tarde desta terça-feira. Após diligências, que possibilitaram a localização e captura dos investigados, eles foram conduzidos para a unidade policial, onde foram adotadas as providências legais cabíveis e encontram-se à disposição da Justiça.

As denúncias de maus-tratos contra idosos podem ser feitas presencialmente na Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa (DPPID), que está localizada na capital paraense, na Rua Domingos Marreiros, 2019, no bairro do Umarizal, ou através do Disque-Denúncia, no número 181.

