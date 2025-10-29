quarta-feira, outubro 29, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Vídeo: população indígena combate incêndio do alto do telhado provocado por mulher no MT

Ela foi encaminhada ao hospital com queimaduras de segundo grau após uma explosão provocada por um galão de gasolina. O fogo começou enquanto ela cozinhava próximo ao recipiente inflamável.

A comunidade indígena Enawenê Nawê demonstrou rápida mobilização e união ao combater um incêndio que atingiu uma casa na aldeia Dolowikwa/Kotakwinakwa, na Terra Indígena Enawenê Nawê, em Juína, a 737 km de Cuiabá (MT), no último domingo (26).

Imagens gravadas pelos próprios moradores registraram a intensa luta dos indígenas contra as chamas que rapidamente consumiam a residência. De acordo com o morador Wesley Martin Harris, o fogo teve início a partir de uma explosão, ocorrida quando uma mulher cozinhava nas proximidades de um galão de gasolina. A resposta da comunidade foi imediata, com todos se mobilizando para evitar que as chamas se propagassem para outras construções.

A mulher que cozinhava sofreu queimaduras de segundo grau e foi prontamente socorrida, sendo levada ao hospital municipal de Brasnorte, a 580 km de Cuiabá. Não houve registro de mais feridos no incidente. O g1 buscou um posicionamento da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), mas não obteve retorno até a última atualização da reportagem.

A aldeia Dolowikwa/Kotakwinakwa é a mesma que, em julho, inaugurou a primeira escola do país construída no formato de colmeia. A instituição de ensino possui capacidade para mais de 700 alunos nos dois períodos e conta com 29 professores, sendo apenas um deles não-indígena.

Se inscreva no canal:

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
COP30 terá 100 veículos eletrificados para uso de chefes de Estado, autoridades e delegações
Próximo artigo
Governo do Rio confirma 119 mortos em operação; moradores retiram corpos da mata e paraenses estão entre os identificados

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,217FansLike
3,595FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
bn-avistao-320x320
bn-avistao-320x320
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320
Webbanner_320x320px
WebBanner_NovaDoca_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315