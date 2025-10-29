Vídeo: população indígena combate incêndio do alto do telhado provocado por mulher no MT

Ela foi encaminhada ao hospital com queimaduras de segundo grau após uma explosão provocada por um galão de gasolina. O fogo começou enquanto ela cozinhava próximo ao recipiente inflamável.

A comunidade indígena Enawenê Nawê demonstrou rápida mobilização e união ao combater um incêndio que atingiu uma casa na aldeia Dolowikwa/Kotakwinakwa, na Terra Indígena Enawenê Nawê, em Juína, a 737 km de Cuiabá (MT), no último domingo (26).

Imagens gravadas pelos próprios moradores registraram a intensa luta dos indígenas contra as chamas que rapidamente consumiam a residência. De acordo com o morador Wesley Martin Harris, o fogo teve início a partir de uma explosão, ocorrida quando uma mulher cozinhava nas proximidades de um galão de gasolina. A resposta da comunidade foi imediata, com todos se mobilizando para evitar que as chamas se propagassem para outras construções.

A mulher que cozinhava sofreu queimaduras de segundo grau e foi prontamente socorrida, sendo levada ao hospital municipal de Brasnorte, a 580 km de Cuiabá. Não houve registro de mais feridos no incidente. O g1 buscou um posicionamento da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), mas não obteve retorno até a última atualização da reportagem.

A aldeia Dolowikwa/Kotakwinakwa é a mesma que, em julho, inaugurou a primeira escola do país construída no formato de colmeia. A instituição de ensino possui capacidade para mais de 700 alunos nos dois períodos e conta com 29 professores, sendo apenas um deles não-indígena.

